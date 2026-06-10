Кровлю и подъезды отремонтируют в доме в Балашихе по просьбе жителей

После обращения жителей в многоквартирном доме на улице Октябрьской в Балашихе отремонтируют кровлю и обновят места общего пользования. Проблема с протечками возникла после обильных снегопадов — из-за повреждения кровельного покрытия талая вода проникала в квартиры второго подъезда.

Депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев обсудил с собственниками восстановление пострадавших квартир и выполнение обязательств управляющей компанией.

«Для людей важно не только устранить причину протечки, но и восстановить квартиры. Сейчас совместно с жителями определяем наиболее удобный формат — денежную компенсацию или проведение ремонта силами управляющей компании. Будем контролировать этот процесс до полного завершения работ», — отметил Говричев.

Ремонт кровли дома завершат в марте 2026 года. Для устранения протечек специалисты обработают участки над вторым и третьим подъездами гидроизоляционным составом, а также прочистят систему водоотведения.

После ремонта кровли рабочие приступят к косметическому обновлению мест общего пользования. Они приведут в порядок лестничные марши, а затем отремонтируют лифтовые холлы и пожарные лестницы. С жителями квартир, пострадавших от протечек, уже согласовали график восстановительных работ. Ремонт планируют завершить в течение трех недель.