Сегодня 12:42 Кровлю и асфальт обновили в детском саду на улице Кагана в Воскресенске Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
В детском саду «Чебурашка» при школе № 3 в Воскресенка обновили асфальт и кровлю. Образовательное учреждение располагается на улице Каган.
Меры направлены на безопасность воспитанников и сотрудников учреждения. Теперь они будут прибывать в детском саду в комфортных условиях. Все это позволит ребятам успешно освоить знания, которые пригодятся в школе.
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