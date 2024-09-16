Кровлю и асфальт обновили в детском саду на улице Кагана в Воскресенске

В детском саду «Чебурашка» при школе № 3 в Воскресенка обновили асфальт и кровлю. Образовательное учреждение располагается на улице Каган.

Меры направлены на безопасность воспитанников и сотрудников учреждения. Теперь они будут прибывать в детском саду в комфортных условиях. Все это позволит ребятам успешно освоить знания, которые пригодятся в школе.

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