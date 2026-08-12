Кровлю гимназии имени Пушкина в Бронницах капитально отремонтируют к сентябрю

В гимназии имени Пушкина в Бронницах продолжается капитальный ремонт кровли. Подрядная организация монтирует пароизоляцию, настил и обрешетку, а также обустраивает слуховые окна.

Металлические конструкции грунтуют и покрывают огнезащитным составом, деревянные элементы обрабатывают от огня и биологических повреждений. Также рабочие устанавливают мостики, ограждения, молниезащиту и обогревающий кабель.

По словам старшего производителя работ Андрея Дряхлова, специалисты уже усилили стропильно-балочную систему стальным уголком и оштукатурили вентиляционные шахты. Сейчас они ремонтируют перекрытие третьего этажа. На объекте трудятся 15 рабочих и один инженер.

Здание возвели в 2008 году. Общая площадь его кровли составляет 7 511 квадратных метров, из которых 3 341 приходится на скатную часть, а 4 170 — на плоскую.

Работы финансируют из бюджета Подмосковья по региональной госпрограмме строительства и капитального ремонта социальной инфраструктуры. Завершить ремонт планируют до 1 сентября.