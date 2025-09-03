Кровлю еще трех многоквартирных домов отремонтировали в Истре

В муниципальном округе Истра подготовили кровли многоквартирных домов к зиме. Работы провели в Истре, Дедовске и Манихино.

Своевременный ремонт кровли помогает предотвратить множество проблем: протечки, разрушение конструкций, потерю тепла.

Поэтому в конце лета сотрудники коммунальных служб меняли покрытие на крышах жилых домов округа, чтобы с наступлением холодов ни у кого из жителей не возникло проблем. Работу провели в Истре на улице Босова, дом № 5 и № 14, а также на улица Советская дом № 24/45.

В Дедовске отремонтировали еще три кровли: на улице Мира, дом № 8, на Керамической, 27 и на улице больничная, на доме № 12. Кроме того сотрудники МБУ «ЖКУ м. о. Истра» и АО «Истринская теплосеть» обновили крышу в поселке станции Манихино на улице железнодорожная, дом № 10.

Напомним, круглосуточные номера для заявок жителей на ремонт кровель или других работ, связанных с содержанием жилых домов — 8-498-317-73-28, 8-995-794-20-92, 8-991-650-68-80 и 8-977-115-76-74.