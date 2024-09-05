Кровлю Дворца культуры «Октябрь» в Дубне отремонтируют к декабрю

Подрядчик приступил к ремонту кровли Дворца культуры «Октябрь» в Дубне. Объект давно нуждался в обновлении, так как каждую осень и весну были протечки.

«По решению губернатора Андрея Воробьева мы приступили к капитальному ремонту кровли Дворца культуры „Октябрь“. На сегодняшний день подрядчик вышел на объект и в полную силу ведет демонтаж. Принято решение идти „захватками“. Демонтирована первая — 30 процентов всей площади», — пояснил заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко.

На этапе первой «захватки» завезли строительные материалы. Все деревянные элементы, которые используют в стропильной системе и обрешетке, обработали огне-био-защитным составом, а металлические из оцинкованной стали — огнеупорным. Рабочие также привезли укрывной материал, чтобы избежать последствий дождливой погоды на время ремонта.

Помимо этого, в контракте предусмотрено утепление чердака.

«Также по итогам организуем здесь архитектурную подсветку — всего около 20 светильников закрепят по периметру здания», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Рабочие должны закончить к началу декабря, но обещали справиться раньше срока.

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