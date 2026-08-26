Кровлю дома в микрорайоне Климовск отремонтируют в Подольске

Специалисты приступили к локальному ремонту кровли многоквартирного дома № 4 на улице Революции. Работы проводятся в связи со скорым наступлением осени и сезона дождей.

Подготовка крыш к обильным осадкам сейчас в приоритете. Объем работ на объекте небольшой — общая площадь ремонтируемой поверхности составляет порядка 10 квадратных метров.

Именно поэтому на месте трудятся всего двое мастеров. Как пояснил кровельщик Акмал Ардаев, задача бригады — оперативно устранить проблемные участки.

«Работаем на данном объекте вдвоем, так как здесь небольшой объем. Проводим локальные работы по ремонту мягкой кровли. Если есть какие-то повреждения, мы их заделываем, если выявляем протечку, серьезное повреждение, то демонтируем старую кровлю, делаем латку и сверху уже заделываем новую кровлю», — поделился специалист.

Благодаря современным материалам и отработанной технологии ремонт занял всего несколько часов. Вместо привычного старого рубероида мастера используют гидроизоляцию, которая укладывается быстрее и надежнее.

«Материалы сейчас более новые. Раньше был обычный рубероид, было намного сложнее. Сейчас делаем гидроизоляцией: она наполняется с помощью газового баллона и закатывается. Не так все сложно, поэтому работы производятся быстрее, чем раньше», — отметил Акмал Ардаев.

Чтобы полностью исключить риск протечек в будущем, ремонтники не просто укладывают заплатку, а тщательно герметизируют все швы специальной мастикой. Такая технология не только гарантирует сухость в квартирах верхних этажей в ближайший дождливый сезон, но и обеспечивает долговечность покрытия на годы вперед.

«Ремонт кровель — это в первую очередь забота о людях: чтобы ни дождь, ни снег не становились для жителей испытанием. В этом году обновляем крыши в 52 домах, в следующем добавим еще 16. Современные технологии и ответственный подход позволяют нам надежно защищать квартиры от протечек и обеспечивать людям комфорт и спокойствие», — прокомментировал глава округа Григорий Артамонов.