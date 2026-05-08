Кровлю дома №2 на улице Агрохимиков в Домодедове отремонтируют к осени

В Домодедове продолжается реализация программы капитального ремонта жилого фонда. В микрорайоне Барыбино специалисты приступили к обновлению крыши многоквартирного дома № 2 на улице Агрохимиков.

Рабочие уже демонтируют старое кровельное покрытие и готовят основание для монтажа нового общей площадью свыше 700 квадратных метров.

Строители выполняют устройство стяжки, а также укладывают теплоизоляцию из минеральной ваты. Для дополнительной защиты конструкции от влаги предусмотрено использование антиконденсатной пленки.

Особое внимание уделяют вопросам безопасности — все деревянные элементы кровли проходят обработку специальными огнебиозащитными составами.

Помимо самой кровли, рабочие обновят наружную систему водоотведения, приведут в порядок вентиляционные шахты и выходы на крышу. Также по периметру здания установят новые металлические ограждения.

После завершения капитального ремонта жильцы дома получат более надежную защиту от протечек, осадков и перепадов температуры. Новая утепленная крыша и модернизированный водосток помогут поддерживать комфортный микроклимат в квартирах в любое время года. Завершить работы планируют к концу августа.