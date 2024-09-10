Кровлю дома № 9 на Вертлинской улице отремонтируют в Солнечногорске

Реализация региональной программы капремонта жилых домов продолжается в Солнечногорске. Сейчас специалисты обновляют кровлю дома № 9 на улице Вертлинской.

Готовность объекта достигла 55%. Там ежедневно трудится бригада компании «Лидер-Строй» из восьми человек. Рабочие уже демонтировали старую кровлю, выполнили устройство защитного гидроизоляционного слоя и укладку утеплителя. Сейчас проводятся работы по укладке армирующий сетки и цементно-песчаной стяжки.

«Всего в этом году в городском округе Солнечногорск проведем капитальный ремонт в 87 многоквартирных домах. Из них капремонт кровли выполнят в 32», — отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Солнечногорск Владимир Щур.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

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