Кровлю дома № 6 в поселке Молоково Ленинского округа отремонтируют в ноябре

В поселке Молоково подмосковного Ленинского городского округа в доме № 6 активно ведутся работы по капитальному ремонту плоской кровли площадью 1,5 тысячи квадратных метра. Готовность объекта составляет около 70%, все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Начальник участка подрядной организации Владимир Жилин отметил, что особое внимание уделяется качеству выполняемых работ и срокам их завершения. Как подтвердили жители дома, где проживает более 600 человек, проблемы с протечками, ранее наблюдавшиеся в квартирах на верхних этажах, полностью устранены. Все вопросы, связанные с компенсацией причиненного ущерба, также решены.

Уточняется, что специалисты уже завершили демонтаж старого покрытия, выполнили теплоизоляцию современными материалами «Руф Баттс», устройство стяжки и пароизоляционного слоя. В настоящее время ведется монтаж наплавляемой гидроизоляции с использованием материалов «Филизол», обеспечивающих надежную защиту от влаги.