Кровлю дома № 4 на улице Фурманова отремонтировали в Коломне

Компания «Стройразвитие-М» приступила к капитальному ремонту кровли дома №4 на улице Фурманова в ноябре 2024 года. Подрядчик планирует справиться до конца февраля.
Дом был включен в программу капитального ремонта из-за многочисленных повреждений и протечек. Работу проводили частями, чтобы не оставлять жилые помещения без защиты.
«Участок крыши снимали, возводили новую стропильную систему. Если не успевали закрывать металлом, тогда на время осадков накрывали специальным баннером. Так поэтапно действовали: участок разобрали — участок закрыли», — пояснил начальник участка Дмитрий Хромов.
Вместо шиферного покрытия на доме установили металлическую фальцевую кровлю. Специалисты смонтировали уже две трети всего периметра. В список работ также входят ремонт чердачного помещения и утепление покрытия прессованным плитами для предотвращения образования сосулек.
В 2024 году компания «Стройразвитие-М» капитально отремонтировала 21 дома в Коломне. На текущий год в планах привести в порядок еще 17 объектов.
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