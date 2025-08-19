Кровлю дома № 2Б на Ленинской улице отремонтировали в Воскресенске

В Воскресенске завершили капитальный ремонт кровли многоэтажного кирпичного дома № 2Б на улице Ленинская. Генеральный подрядчик регионального Фонда капитального ремонта провел работы на здании, которому почти 50 лет.

Ремонт включал демонтаж изношенного покрытия и стяжки до плит перекрытия, ремонт и гидроизоляцию швов между плитами, утепление плитами полистирольного пенопласта и пароизоляцию, устройство утепления с разуклонкой керамзитом, новую стяжку и двухслойное наплавляемое покрытие.

Также были восстановлены вентиляционные шахты и выходы на крышу, отремонтирован парапет, заменены фановые трубы, ограждение и заземляющие элементы. Площадь ремонта превысила 1,3 тысячи квадратных метров.

Ожидаемый срок службы обновленной кровли — не менее 15 лет.