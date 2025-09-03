Кровлю дома № 25 на улице Карбышева в Красногорске отремонтируют осенью
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Артур Бадретдинов проверил ход работ на кровле дома № 25 по улице Карбышева.
Депутат Артур Бадретдинов отметил, что дом 1979 года постройки. Подрядчик работает с опережением сроков.
Сейчас проводятся работы по сварке и по подогреву изоляционного материала, есть огнетушители и вся техника безопасности соблюдается.
Также ведутся и работы с населением.
«Спрашивал, имеются ли протечки, протечек фактически не было. Все урегулировали с жителями, жители очень довольны, всегда на контакте с подрядчиком», — прокомментировал Артур Бадретдинов.
Подрядчик заверил, что до начала отопительного сезона все работы с кровлей на улице Карбышева в доме № 25 будут завершены.
