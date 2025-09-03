Кровлю дома № 25 на улице Карбышева в Красногорске отремонтируют осенью

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Артур Бадретдинов проверил ход работ на кровле дома № 25 по улице Карбышева.

Депутат Артур Бадретдинов отметил, что дом 1979 года постройки. Подрядчик работает с опережением сроков.

Сейчас проводятся работы по сварке и по подогреву изоляционного материала, есть огнетушители и вся техника безопасности соблюдается.

Также ведутся и работы с населением.