Кровлю дома № 2 в микрорайоне Рекинцо отремонтируют в Солнечногорске

Масштабное обновление кровель многоквартирных домов продолжается в Солнечногорске. Сейчас работы идут в доме № 2 в микрорайоне Рекинцо.

Специалисты уже демонтировали старое кровельное покрытие, сделали защитный гидроизоляционный слов, уложили утеплитель и армирующую сетку, провели пароизоляцию и устройство стяжки. Работы выполнены на 30%. Далее бригада сделает грунтовку, устройство двух слоев гидроизоляции, ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю, установит ограждения.

Кроме того, до конца года в доме проведут замену системы электроснабжения и общедомового освещения, ремонт систем горячего и холодного водоснабжения с установкой коллективных приборов учета потребления ресурсов, ремонт системы центрального отопления и водоотведения, установку узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии и горячего водоснабжения, ремонт подвального помещения.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте ежедневно следят эксперты строительного контроля «Управление технического надзора капитального ремонта».

Узнать, какие дома вошли в программу капремонта, а также ознакомиться со сроками проведения работ можно на сайте Фонда капитального ремонта Московской области на интерактивной карте.