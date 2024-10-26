Кровлю дома № 18 отремонтировали в поселке Назарьево в Одинцовском округе

Шестиэтажный дом в поселке Назарьево построили в 1982 году, в нем расположено 46 квартир. Количество жильцов составляет 101 человек.

Андрей Иванов сообщил, что в доме № 18 поселка Назарьево при подготовке к зиме отремонтировали кровлю, промыли и опрессовали 572 погонных метра сетей. Также глава поручил провести собрание собственников жилья для отправки заявки на включение дома в программу капитального ремонта.

Напомним, что к отопительному сезону сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят полную проверку всех инженерных сетей жилых зданий. По необходимости выполняют локальный ремонт и гидроизоляцию швов, проверяют нормативное состояние теплового контура, приводят в порядок кровли и меняют разбитые стекла.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».