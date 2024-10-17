Кровлю дома № 17 на Заречной улице в Лобне отремонтируют до конца октября

Глава городского округа Лобня Анна Кротова повторно встретилась с жителями многоквартирных домов на Заречной улице. Руководитель муниципалитета проверила исполнение данных ранее специалистам поручений. До конца месяца рабочие реконструируют крышу дома № 17.

Жители многоквартирных домов по улице Заречной побеседовали с главой Лобни Анной Кротовой. Повторную встречу организовали для проверки исполнения специалистами выданных ранее распоряжений.

Рабочие установили датчики освещения на уличном фонаре возле подъезда дома № 16 по Заречной улице. Сейчас строители продолжают обновлять ступени на входной группе, параллельно приступили к ремонту межпанельных швов здания.

Уже отремонтировали входные группы дома № 17. Также планируют отреставрировать межпанельные швы здания. На будущей неделе специалисты начнут реконструировать крышу, работы завершат к концу октября.

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