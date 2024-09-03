Кровлю дома № 107 на Красной улице в Солнечногорске отремонтируют осенью

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Реализация региональной программы капремонта жилых домов продолжается в Солнечногорске. Сейчас специалисты обновляют кровлю дома № 107 на Красной улице. Работы выполнены на 55%.

Все работы проводятся с соблюдением строгих мер безопасности: строители используют каски и страховочные тросы. Перед началом каждого рабочего дня проводится инструктаж, а также заполняются журналы учета работ и техники безопасности.

«В рамках программы капитального ремонта подрядная организация „Лидер-Строй“ уже выполнила демонтаж кровли, устройство защитного гидроизоляционного слоя, укладку утеплителя, пароизоляцию, укладку армирующий сетки и устройство стяжки. Далее специалисты проведут работы по грунтовке, устройству двух слоев гидроизоляции, ремонту вентиляционных шахт и выходов на кровлю, а также устройство ограждения. На данный момент выполнение составляет 55%», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Всего в этом году в Солнечногорске обновят кровли в 36 домах. На 18 объектах работы уже завершили. Ознакомиться с адресами жители могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.

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