Кровлю дома № 10 на улице Говорова в Балашихе капитально отремонтируют

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства в Балашихе Юлия Смирнова встретилась с жителями дома № 10 на улице Маршала Говорова в микрорайоне Заря. Главная тема — проведение ремонта кровли дома.

На встречу приехали представители Фонда капитального ремонта Московской области, подрядная организация и управляющая компания по поручению заместителя главы Максима Сидоркина.

Участники встречи осмотрели чердак и проверили ход капитального ремонта скатной крыши. Объем выполненных работ достиг 50%. Подрядчику поручили завершить работу до 25 декабря.

Кроме того, Юлия Смирнова проверила капитальный ремонт кровли еще в двух домах в микрорайоне Заря. Сроки выполнения взяты на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

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