Кровлю дома на улице Текстилей отремонтируют в Ногинске

В Богородском округе продолжаются масштабные работы по преображению жилых, многоквартирных домов — полным ходом идет реализация трехлетней краткосрочной программы по капремонту. Она включает широкий перечень работ — от замены фасадов, кровель, балконных плит до ремонта внутридомовых инженерных систем.

В программу 2026–2028 годов вошли 168 многоквартирных домов — это 285 видов работ. В этом голу капитальный ремонт запланирован в 53 многоквартирных домах, всего по 81 виду работ. Приоритетными направлениями стали ремонт кровель и модернизация внутренних инженерных сетей — именно эти элементы напрямую влияют на комфорт и безопасность проживания. Особенно значителен объем работ в Ногинске: здесь обновление затронет около 20 домов.

В настоящее время на улице Текстилей ремонтируют скатную крышу дома № 36. Сейчас строители «картами» меняют кровельное покрытие и стропильную систему. Готовность составляет около 50%. Всего рабочим предстоит заменить чуть более 1400 квадратных метров кровли. Согласно плану, мастера отремонтируют выходы на крышу, вентиляционные шахты, заменят слуховые окна, фановые трубы, систему наружного водостока, ограждение кровли и снегозадержатели, утеплят чердачное перекрытие.

Перемены ждут и соседний дом № 34: здесь рабочие только приступают к ремонту. В рамках программы им также предстоит заменить скатную крышу — это позволит надежно защитить здание от осадков и продлить срок его эксплуатации.