Кровлю дома на улице Ленина в Лобне отремонтировали по просьбе жителей

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила исполнение поручений, которые поступили управляющим компаниям во время выездной администрации в микрорайоне Букино. Недавно провели текущий ремонт кровли дома № 3 на улице Ленина.

Жительница дома № 3 обратилась к главе округа во время выездной администрации и попросила привести кровлю в порядок. Анна Кротова во время рабочего выезда убедилась, что ремонт выполнен в полном объеме.

Во время встречи жильцы задали еще один вопрос. Сотрудники управляющей компании отправились на осмотр квартиры и выяснили, что в канализационной трубе образуется конденсат, и для его устранения необходимо заменить участок трубы. Эту работу выполнят в ближайшее время по поручению главы.

«К диалогу с людьми мы всегда открыты — учитываем все пожелания и предложения», — написала в своем телеграм-канале глава округа Анна Кротова.

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