Кровлю дома № 32 отремонтируют на улице Куйбышева в поселке Менделеево

ООО «Лидер-Строй»
Фото: ООО «Лидер-Строй»

Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества жилых домов продолжается в Солнечногорске. Вскоре специалисты обновят скатную кровлю дома № 32 по улице Куйбышева в поселке Менделеево.

Бригада строительной компании «Лидер-Строй» выполняет капитальный ремонт в ежедневном режиме. Сейчас готовность объекта достигает 15%.

«На данном объекте задействовано восемь человек. Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области регулярно проводят проверку за соблюдением строительных норм при капитальном ремонте», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Всего в этом году ремонт проведут в 87 жилых домах Солнечногорска. Кровлю обновят в 32 из них. Ознакомиться с программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте.

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