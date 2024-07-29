Кровлю дома на улице Куйбышева отремонтируют в поселке Менделеево

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов продолжается в Солнечногорске. Сейчас специалисты проводят реконструкцию крыши дома № 29 по улице Куйбышева в поселке Менделеево.

На сегодняшний день бригада из семи человек строительной компании «Лидер-Строй» выполнила работы на 15%.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов сообщил, что специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области регулярно проводят проверку за соблюдением строительных норм при капитальном ремонте.

Напомним, что в этом году в городском округе Солнечногорск проведут капитальный ремонт в 87 многоквартирных домах.

Ознакомиться с программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры

Крещение Руси. Как князь Владимир изменил ход истории

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте