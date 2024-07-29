Кровлю дома на улице Куйбышева отремонтируют в поселке Менделеево

Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов продолжается в Солнечногорске. Сейчас специалисты проводят реконструкцию крыши дома № 29 по улице Куйбышева в поселке Менделеево.

На сегодняшний день бригада из семи человек строительной компании «Лидер-Строй» выполнила работы на 15%.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов сообщил, что специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области регулярно проводят проверку за соблюдением строительных норм при капитальном ремонте.

Напомним, что в этом году в городском округе Солнечногорск проведут капитальный ремонт в 87 многоквартирных домах.

Ознакомиться с программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте.

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