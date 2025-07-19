Кровлю дома на улице Известковый Поселок отремонтируют в Коломне

Дом № 6 на улице Известковый Поселок в Коломне, возведенный почти 70 лет назад, капитально отремонтируют. Рабочие заменят кровлю и утеплят фасад.
Жилой дом вошел в программу капитального ремонта, рабочие приступили к замене кровли в июне 2025 года. Готовность составила около 70%.
«Кровля находилась в достаточно плачевном состоянии, необходимо было провести ремонт полностью. На сегодняшний день работы производятся в штатном режиме согласно графика производства работ. Материал на месте, рабочие производят работы с соблюдением графика тишины и с соблюдением норм защиты от протечек», — сказал заместитель генерального директора подрядной организации Александр Громов.
Рабочие установят новую стропильную систему, восстановят вентиляционные каналы и утеплят кровельное пространство по периметру. Старый шифер заменят на металлический профлист. Здесь также отремонтируют и утеплят фасад.
С начала 2025 года в Коломне обновили лифты в двух домах, отремонтировали кровли в девяти и инженерные системы в шести многоэтажках.
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