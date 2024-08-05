Кровлю дома на Центральной улице в Наукограде отремонтируют в сентябре

В городском округе Фрязино в этом году капитально отремонтируют кровлю в 13 домах. Подрядчик приступил к работам в доме № 10А на улице Центральной в Наукограде.

Ремонт в многоквартирном доме на улице Центральной проходит в рамках региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области». Глава городского округа Дмитрий Воробьев встретился с жителями и ответил на волнующие вопросы. Собственники жаловались на постоянные протечки во время проливных дождей. Вода поступала в квартиры. Проблему удалось устранить оперативно совместно с фондом капитального ремонта. Дом включили в краткосрочный план.

«Мы обязательно проведем дополнительную встречу, как только подрядная организация выйдет на объект. Знаем, что по данным адресам были протечки и в подъездах, об этом рассказывали жители. После того, как подрядная организация сдаст кровлю, управляющая компания сделает косметический ремонт в тех подъездах, которые были повреждены. Планируем завершить работы к 30 сентября», — отметил глава городского округа Фрязино, секретарь отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Воробьев.

Всего в городском округе Фрязино капитально отремонтируют кровлю в 13 домах, из них четыре мягкие кровли и девять скатных. Работы на семи скатных крышах уже практически завершены.

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