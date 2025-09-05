Кровлю дома на Молодежной улице в Белоозерском отремонтировали в Воскресенске

Капитальный ремонт плоской кровли провели в одном из домов Белоозерского. Жители уже оценили качество завершенных работ.

Всего в этом доме 128 квартир. Рабочие разобрали старую кровлю, отремонтировали швы основания, огрунтовали его.

Кроме того, они утеплили крышу плитами пенополистирола. Это теплоизолятор из переработанных нефтепродуктов, который хорошо показывает себя в эксплуатации до 50 лет. На его поверхности не скапливаются плесень и грибок, он влагостоек и паронепроницаем.

Также специалисты сделали новую стяжку и разуклонку, провели ремонт вентшахт и выходов на крышу, обновили парапет и заменили ограждения. Общая площадь крыши составляет 1,9 тысячи квадратных метров.

Отметим, что проверить, включен ли дом в программу капремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на региональном сайте.