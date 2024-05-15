Кровлю дома 15 в поселке д/о «Владимира Ильича» отремонтируют | 360°

15 мая 2024, 19:16
Кровлю дома 15 в поселке д/о «Владимира Ильича» отремонтируют
Реализация региональной программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов продолжается в Солнечногорске. Специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» проводят капремонт плоской кровли дома № 15 в поселке Дома отдыха «Владимира Ильича».
Рабочие провели работы по устройству цементно-песчаной стяжки. ООО «Лидер-Строй» выполнит весь перечень работ согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу в «Мособлгосэспертиза».
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«Очень важно своевременно проводить работы по восстановлению крыши. От качества исполнения капремонта зависит безопасность дома и наших жителей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.
Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.
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