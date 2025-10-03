Кровли почти 70 многоквартирных домов отремонтировали за 2 года в Истре

В рамках масштабной региональной программы капитального ремонта, которая действует до 2058 года, в округе продолжается плановая и системная работа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Была поставлена задача: за три года обновить 75 крыш в муниципалитете.

На данный момент капитально отремонтировано 69 крыш за два года. Еще одна крыша сейчас находится в процессе ремонта. Такой результат говорит о том, что десятки домов уже надежно защищены от непогоды, а их жители забыли о проблемах с протечками и холодными чердаками.

Все работы выполняет опытная подрядная организация, которая применяет материалы, изготовленные в России. Это не только поддержка местного производства, но и гарантия отличного качества продукции, ее адаптации к нашим климатическим условиям, а также удобства в дальнейшем обслуживании.