Кровли почти 400 жилых домов отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье действует программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. С начала 2025 года в регионе отремонтировали крыши в 371 жилом здании.

Чтобы починить плоскую кровлю, специалисты демонтируют старое покрытие, ремонтируют плиты и швы, а затем укладывают на стяжку гидроизоляцию и обустраивают выходы и вентиляционные шахты.

На скатной крыше сначала укладывают профлист, после этого утепляют чердак, меняют стропила, обрабатывают огнезащитным составом все деревянные конструкции и обновляют системы водостока.

Больше всего крыш отремонтировали с января в Солнечногорске, Одинцове и Серпухове.

Специалисты во время работы соблюдают все необходимые меры безопасности.