Кровли почти 400 жилых домов отремонтировали в Подмосковье с начала года
В Подмосковье действует программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. С начала 2025 года в регионе отремонтировали крыши в 371 жилом здании.
Чтобы починить плоскую кровлю, специалисты демонтируют старое покрытие, ремонтируют плиты и швы, а затем укладывают на стяжку гидроизоляцию и обустраивают выходы и вентиляционные шахты.
На скатной крыше сначала укладывают профлист, после этого утепляют чердак, меняют стропила, обрабатывают огнезащитным составом все деревянные конструкции и обновляют системы водостока.
Больше всего крыш отремонтировали с января в Солнечногорске, Одинцове и Серпухове.
Специалисты во время работы соблюдают все необходимые меры безопасности.