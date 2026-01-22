Кровли многоквартирных домов очистили от сосулек и наледи в Коломне

Кровли более чем 200 многоквартирных домов в Коломне освободили от сосулек и наледи сотрудники департамента городского хозяйства. Только за последние дни специалисты отработали более 30 адресов.

В первую очередь сотрудники департамента сосредотачивают усилия на очистке снега и снятии сосулек в местах, где они могут представлять опасность для людей. Речь идет о подъездах, навесах и крытых переходах, где скопление льда и снега особенно опасно. Специалисты ежедневно отслеживают ситуацию, мониторят состояние кровли и сигнализируют о появлении новых наледей.

Перед началом работ территорию ограждают сигнальной лентой, чтобы обезопасить прохожих.

«Нередко жители сознательно рвут сигнальную ленту, которой мы обозначаем территорию работы. Тем самым они создают риск травматизма. Нарушение ограждений может привести к серьезным последствиям. Сигнальная лента ставится там, где реально существует опасность падения сосулек или схода снега. Кажется, что это незначительная мера, но она может спасти от тяжелых травм. Стоит понимать, что ваша собственная безопасность — это не только забота властей, но и личная ответственность каждого жителя. Давайте будем взаимно вежливы и разумны, оставляя сигнальные ленты на месте», — сказал заместитель генерального директора ООО «ДГХ» Алексей Аксенов.