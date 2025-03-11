Кровли многоэтажек отремонтируют в Раменском

Жители округа в текущем году станут свидетелями программы по обновлению кровельного покрытия многоквартирных домов. В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов запланирован ремонт крыш в 40 жилых зданиях.

Ремонтные работы запланированы, в частности, в деревне Антоново на улице Дом учителей, дом № 1, в Захарово, дом № 27, в дачном поселке Родники, улица Большая Учительская, дом № 6, в дачном поселке Удельная, улица Зеленый городок, дом № 6, а также в поселке Гжельского кирпичного завода, дом № 7.

Одной из особенностей реализации программы капитального ремонта в Московской области является обеспечение прозрачности и открытости процесса. Жители могут следить за ходом выполнения работ в режиме онлайн с помощью камер видеонаблюдения, установленных на объектах. Для этого достаточно зайти на сайт Фонда капитального ремонта, перейти в раздел «Карта» и выбрать интересующий дом, на котором установлена функция видеонаблюдения. Это позволяет жителям контролировать качество выполняемых работ и быть в курсе всех этапов ремонта.