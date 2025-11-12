Кровли капитально отремонтировали еще в 34 домах Подмосковья за месяц

За минувший месяц в Подмосковье специалисты строительного контроля завершили прием работ по капитальному ремонту крыш 34 жилых домов. Кровли обновили в Щелкове, Балашихе, Подольске, Мытищах, Егорьевске, Раменском, Можайске и Пушкинском округе.

Речь идет о полноценной реконструкции кровли, в рамках которой меняют всю систему — от несущих элементов до защитных конструкций.

В домах полностью обновили стропильные системы и постелили новое покрытие, чтобы крыши служили долго и выдерживали сезонные перепады температур, ветер и осадки.

Все деревянные конструкции прошли огнебиозащитную обработку, что значительно повышает их устойчивость к возгораниям и разрушениям. На чердаках провели утепление, поменяли вентиляционные элементы и установили новые слуховые окна, чтобы обеспечить нормальный воздухообмен и предотвратить сырость.

Для дополнительной безопасности установили ограждения по периметру, снегозадержатели, а также системы защиты от молний. Не оставили без внимания и водоотведение — старые наружные водостоки заменили на современные.

Комплексный характер ремонта позволяет не только улучшить внешний вид зданий, но и повысить их эксплуатационную надежность. Такие крыши лучше удерживают тепло, защищают квартиры от протечек и помогают сохранять комфортный микроклимат.

Программа капитального ремонта в регионе сейчас подходит к финальной стадии. Однако объем работ остается масштабным: продолжается обновление 1856 инженерных систем в 1083 многоквартирных домах. Параллельно ведется подготовка следующего этапа обновлений — уже формируется новая трехлетняя программа.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в ближайшие три года модернизация затронет около 4,4 тысячи жилых домов, а позитивный эффект от этих изменений почувствуют свыше 1,5 миллиона жителей области.