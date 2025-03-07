Кровли домов отремонтируют в Черноголовке

В Черноголовке состоялось очередное оперативное совещание, на котором глава округа Роман Хожаинов, совместно с сотрудниками администрации и представителями профильных служб, определили ключевые направления работы на ближайшие три месяца. В ходе встречи были рассмотрены вопросы благоустройства, а также обозначены задачи для улучшения качества жизни жителей.
Особое внимание было уделено работе общественного транспорта. Жители неоднократно обращались в администрацию с жалобами из-за нерегулярной езды автобуса № 24. В связи с этим было принято решение усилить контроль за соблюдением расписания.
Кроме того, на встрече отметили, что продолжается ремонт кровель на Первой улице, 17 и Школьном бульваре, 13. Подрядчики также приступили к работам на Первой улице, 2а. Роман Хожаинов сообщил, что ремонт дорог на Институтском проспекте и Центральной улице стартует в мае. Реализация этих проектов позволит улучшить транспортную инфраструктуру города.
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