Кровли более 40 многоквартирных домов отремонтировали в Истре с начала года

С начала 2025 года частичный ремонт кровли выполнили на 44 многоквартирных домах. Эта работа важна, ведь от состояния крыш зависит надежность всего здания и микроклимат в нем.

Ремонт включает в себя усиление и замену отдельных элементов и устранение мелких дефектов. В случае необходимости заменяются небольшие участки поврежденного покрытия, восстанавливается герметичность примыкания кровли к проходным элементам, дымоходам, парапетам, устраняются появившиеся трещины и щели. А еще точечно проводятся ремонты парапетов, водосточных систем и отливов. Если переводить объем выполненных работ в квадратные метры, то это почти 1500.

На этой неделе кровельные бригады выполнили локальный ремонт на улице Красный Октябрь в Дедовске: заменили мягкое рулонное покрытие — около шести квадратных метров, выполнили промазку швов и примыканий битумом.