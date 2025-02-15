Кровли более 40 домов отремонтируют в Солнечногорске в 2025 году

Ремонтировать 44 крыши многоквартирных домов Солнечногорска в этом году будут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам заместителя главы городского округа Солнечногорск Леонида Степанова, кровельные работы контролирует Фонд капитального ремонта, их проводят при строгом соблюдении мер безопасности.

Крыши обновят по следующим адресам: деревня Ложки, улица Центральная, дом № 10, деревня Лыткино, дом № 23, деревня Льялово, микрорайон Морозовка, дом № 14, деревня Никулино, дом № 11, деревня Новая, дом № 3.

Отметим, что с начала реализации программы капремонта в Московской области уже отремонтировали 10,6 тысяч кровель многоквартирных домов.

За проведением работ можно следить с помощью онлайн-камер видеонаблюдения. Для этого нужно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом с функцией видеонаблюдения. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов можно на главной странице компьютерной версии сайта Фонда капитального ремонта Подмосковья.