Кровли 8 жилых домов отремонтируют в Лобне до конца года

В рамках программы капитального ремонта до конца 2024 года в Лобне отремонтируют восемь кровель жилых домов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

«С самого начала реализации региональной программы капремонта уже отремонтировано более 9,7 тысячи крыш многоквартирных домов», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья сообщил Антон Велиховский.

Проконтролируют ход работ эксперты специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капремонта».

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерия Николова, все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.

«В непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначаются границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж с заполнением журналов работ и техники безопасности», — пояснил Николов.

В ведомстве напомнили, что после завершения капитального ремонта на все выполненные работы действует гарантийный срок, который составляет пять лет. Если в течение этого периода выявлены дефекты — необходимо задокументировать недостатки и обратиться к подрядной организации или в Фонд для их устранения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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