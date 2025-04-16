Кровли 20 многоквартирных домов отремонтировали в Истре с начала года

С начала 2025 года коммунальные службы муниципального округа Истра провели ремонт кровель уже по 20 адресам. Общая площадь обновленных участков составила более 640 квадратных метров.

Работы включают в себя устранение мелких дефектов, усиление и замену изношенных участков покрытия, герметизацию примыканий кровли к проходным элементам, дымоходам и парапетам. Также проводится точечный ремонт водосточных систем.

На прошлой неделе основное внимание уделили уборке снега с крыш — особенно на плоских кровлях, где существует риск протечек. Отметим, что в этом году запланировали масштабные ремонты крыш по всему округу, а сейчас проводят профилактические мероприятия для предотвращения аварий.

С этой недели ремонты возобновили. В Истре коммунальные службы ремонтируют кровельное покрытие и парапеты в доме № 83 на улице Ленина. В поселке Глебовский, на улице Микрорайон, 16, монтируют защитные сетки на вентиляционные шахты.