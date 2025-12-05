Кровли 120 многоквартирных домов отремонтировали в Истре в 2025 году

В муниципальном округе Истра в рамках текущего ремонта обновили кровли 120 многоквартирных домов. Работы провели две управляющие компании для повышения безопасности и комфорта жителей.

С начала года в Истринском округе планомерно проводили текущий ремонт кровель многоквартирных домов. Работы велись в разных населенных пунктах, включая Истру, Дедовск, Павловскую Слободу и Снегири.

Управляющая компания АО «Истринская теплосеть» отремонтировала кровли в 44 домах на общей площади 1 592 квадратных метра. УК МБУ «ЖКУ м. о. Истра» провела работы в 76 домах, обновив 3 722 квадратных метра кровельных покрытий.