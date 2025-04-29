Кровельные работы закончили в детском саду в ЖК «Инновация» в Одинцове

В настоящее время на объекте ведутся работы по оформлению фасада, а также внутренней отделке. Активно идет монтаж всех необходимых коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.

Детский сад, который создается в рамках комплексного развития района, рассчитан на 185 мест и будет включать в себя восемь групповых помещений. Здесь предусмотрены специализированные комнаты для кружков и занятий, а также отдельные залы для физической и музыкальной деятельности. Пищеблок будет функционировать с кухней полного цикла, что гарантирует высокое качество питания. Кроме того, в учреждении будут организованы медицинский блок, кабинет медсестры и процедурная для оказания необходимой медицинской помощи.

На территории детского сада планируется обустройство современных детских и спортивных площадок, что создаст безопасные условия для игр и активности ребят. Особое внимание уделено озеленению и созданию доступной среды для всех воспитанников, включая детей с ограниченными возможностями.

Отметим, что на территории жилого комплекса «Инновация» уже функционирует детский сад на 300 мест.