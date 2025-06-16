Кровельные работы в ДК «Исток» завершили в Серпухове

В городском округе продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Исток». На объекте задействовано 47 рабочих, которые выполняют масштабные работы по обновлению здания.

Уже полностью завершена замена витражей и кровельные работы. Заливка полов выполнена на 80%. Специалисты проводят замену коммуникаций — систем отопления, электроснабжения и канализации, а также занимаются штукатуркой фасада и внутренней отделкой помещений.

В ближайшее время планируется приступить к замене окон, покраске стен и укладке плитки. В ходе реконструкции будут вскрыты все ранее заложенные окна, перенесен основной вход, а также обустроен удобный вход для маломобильных граждан и новый тротуар.

После завершения капремонта дворец культуры станет современным, комфортным и безопасным пространством для досуга жителей и творческого обучения воспитанников.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Культура Подмосковья».

Завершить работы планируется до конца 2025 года, сдача объекта в эксплуатацию намечена на первый квартал 2026 года.