Кровельные работы начались в школе № 5 в Наро-Фоминске

Капитальный ремонт образовательного учреждения идет полным ходом. Строители уже обновили большую часть фасада и приступили и к кровельным работам.

Прораб Максим Царев рассказал, что кровля будет выглядеть как «пирог» — уложат слои керамзита, минеральной ваты, гидроизоляции. Такая конструкция позволит хорошо удерживать тепло.

В здании специалисты работают на каждом этаже: устанавливают новые окна, штукатурят стены, монтируют электросети, системы отопления и вентиляции. Спортивный и актовый залы готовят к заливке монолитной плиты.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ держит объект на личном контроле, регулярно посещая школу и проверяя качество работ.

«Школа — это социальный приоритет. Наша задача — создать для детей и педагогов не просто отремонтированное, а по-настоящему современное, безопасное и комфортное образовательное пространство», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Все работы ведутся в строгом соответствии с графиком. Сдать в эксплуатацию обновленную школу планируют к началу нового учебного года.