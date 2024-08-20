Кровельные работы начались в детском саду в ЖК «Аникеевский» в Красногорске

В трехэтажном здании нового детского сада в ЖК «Аникеевский» в Красногорске завершены монолитные работы. Сейчас продолжается устройство гидроизоляции и начались кровельные работы.

В новом дошкольном учреждении запланировано 13 групп, каждая из которых будет оборудована игровыми зонами, спальнями и другими необходимыми помещениями. Также в здании разместятся пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной, методические кабинеты, а также административные и технические помещения.

Важно отметить, что до конца года в округе планируется построить 11 новых дошкольных учреждений, что существенно улучшит доступность образовательных услуг для маленьких жителей региона.

В рамках первой очереди строительства жилого комплекса «Аникеевский» возводятся десять корпусов, три из которых уже введены в эксплуатацию и активно заселяются.

Кроме детского сада, в комплексе предусмотрены поликлиники, магазины и другие торговые объекты, а также офисные помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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