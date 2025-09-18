Кросс «Золотая осень 2025» прошел в Зарайске

В Зарайском педагогическом колледже состоялся традиционный осенний кросс под названием «Золотая осень 2025». Мероприятие, организованное в рамках спартакиады местного спортивного клуба, собрало самых активных студентов, стремящихся проявить себя в легкой атлетике.

Соревнования носили лично-командный характер. Кросс проводился отдельно для юношей и девушек. Участникам предстояло преодолеть разные дистанции, соответствующие их возрасту и уровню физической подготовки. Девушки соревновались на дистанции 500 метров. Юноши испытали свои силы на дистанции в 1000 метров.

По итогам забегов были определены победители и призеры в личном зачете. Среди юношей лучший результат и первое место завоевал Кирилл Стулов. Второе место занял Родион Зайцев. Третье место досталось Роману Васильеву.

В соревнованиях среди девушек первой к финишу пришла Мария Кашкина, завоевав золотую медаль и звание победительницы. «Серебро» у Полины Денисовой. Бронзу завоевала Анна Ключевская.