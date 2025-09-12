Кросс пройдет в парке Луховиц 13 сентября

В субботу, 13 сентября, центральный парк имени Воробьева в Луховицах станет центром притяжения для любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Здесь пройдет общеобластной праздник «Парковый кросс». Жители и гости Луховиц всех возрастов приглашаются принять участие в мероприятии.

Программа праздника обещает быть разнообразной и интересной для каждого. В 11:00 состоится торжественное открытие фотовыставки, а также игра в мега-шашки, которая позволит проверить свои стратегические навыки. В 11:30 начнется познавательная викторина «Здоровая еда», где участники смогут проверить свои знания о правильном питании. В полдень каждый желающий сможет принять участие в спортивной эстафете «Чемпионы». С 12:30 откроет свои двери творческий мастер-класс «Книжная помощница». Завершит праздничную программу флешмоб-разминка «В ритме парка», который пройдет с 13:00 до 13:40.

Все активности пройдут в самом центре парка — на площади у Дома культуры «Старт». Праздник «Парковый кросс» проводится в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья». Участие во всех мероприятиях бесплатное.