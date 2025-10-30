Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» прошел в парке имени Ларисы Лазутиной

Беговой сезон в Подмосковье завершился масштабным стартом в Одинцове, где прошел кросс-полумарафон. Это мероприятие — часть проекта «Суперлига Подмосковья». Забег объединил более 1300 участников.

Соревнования принял на своей территории парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Взрослые спортсмены могли проверить свои силы на дистанциях три, пять, 10 и 21,1 километров, а для юных бегунов в возрасте от четырех до 11 лет организовали отдельные забеги на 300 и 600 метров. Особенностью трассы стал ее сложный рельеф с разнообразными покрытиями, включавшими асфальт, грунт, гравий и щепу, а также многочисленные подъемы и спуски.

Одна из участниц Наталья Махова забега поделилась впечатлениями. Их команда из Егорьевска не пропускает старты «Суперлиги» уже пять лет. По словам Натальи, проект ценен возможностью участвовать всей семьей и разновозрастным коллективом благодаря наличию как детских, так и взрослых дистанций.

«ОдинцовоRUN» стал пятым, заключительным событием летнего сезона «Суперлиги Подмосковья». Ранее забеги прошли в Коломне, Волоколамске, Раменском и Дубне.