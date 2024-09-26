Кросс памяти советских легкоатлетов Знаменских пройдет в Раменском

Всероссийские соревнования по легкой атлетике пройдут в поселке имени Тельмана. Традиционный кросс памяти братьев Серафима и Георгия Знаменских состоится в Раменском округе в 53-й раз.

Состязания начнутся в 10 утра 28 сентября. Местом встречи спортсменов станет лыжная трасса Боровского кургана.

Участники будут соревноваться в пяти номинациях. Это «Спутник — забеги», «Тропой Знаменских» на дистанции в шесть километров, «Эстафета» для сборных команды 7–8-х классов школ Раменского округа, «Потомки Знаменских» на 500 и 1000 метров, а также «Трейл „Тропа Знаменских“» на 10 километров.

Отметим, что для участия в кроссе нужно получить допуск врача и пройти электронную регистрацию и мандатную комиссию.

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