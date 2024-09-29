Кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских прошел в Раменском

В Раменском прошел 53-й традиционный кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских . В нем приняли участие около 300 жителей округа.

Кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских в территориальном управлении «Чулковское» — спортивный праздник для жителей. Несмотря на дождливую погоду, участники преодолели различные дистанции.

Организаторы подготовили забег для учеников 1-3-х классов. В нем приняли участие ученики Чулковской школы № 20, опытные спортсмены преодолели шесть километров. Помимо этого, состоялись забеги учащихся общеобразовательных и спортивных школ, а также трейл «Тропой Знаменских» на 10 километров.

Все отведали горячую кашу и чай на полевой кухне в конце мероприятия. Кросс памяти вдохновил более 300 участников на покорение новых вершин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».