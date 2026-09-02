Кронирование деревьев провели на Октябрьской площади в Подольске

На Октябрьской площади в Подольске специалисты провели кронирование старых деревьев. Поводом для выезда бригады стали многочисленные просьбы жителей Климовска, которые жаловались на разросшиеся ветки, затеняющие окна и создающие угрозу при непогоде.

В бригаде сегодня работали пять человек: одни страховали, другие пилили, третьи собирали порубочные остатки. Если дерево высокое, а крона раскидистая, как здесь, в ход идет автовышка. Без спецтехники на высоту 8–10 метров просто не подняться.