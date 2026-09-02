Кронирование деревьев провели на Октябрьской площади в Подольске
На Октябрьской площади в Подольске специалисты провели кронирование старых деревьев. Поводом для выезда бригады стали многочисленные просьбы жителей Климовска, которые жаловались на разросшиеся ветки, затеняющие окна и создающие угрозу при непогоде.
В бригаде сегодня работали пять человек: одни страховали, другие пилили, третьи собирали порубочные остатки. Если дерево высокое, а крона раскидистая, как здесь, в ход идет автовышка. Без спецтехники на высоту 8–10 метров просто не подняться.
Сначала специалисты осматривают дерево, потом аккуратно спиливают сухие сучья, стараясь сохранить естественную форму. Кронирование позволяет сформировать крону, убрать сухие и аварийные ветви и дать дереву новую жизнь. После кронирования деревья не только выглядят аккуратнее, но и становятся безопаснее для прохожих и автомобилей. Работы на Октябрьской площади продолжаются.