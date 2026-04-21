Кролиководческий комплекс в Егорьевске увеличит поголовье до 30 тысяч

В Егорьевске успешно функционирует кролиководческий комплекс, входящий в холдинг из четырех предприятий. Два из них расположены в Московской области, еще по одному — во Владимирской и Тверской. Основной рынок сбыта продукции — Москва и регионы. В Кубинском районе находится единственный в России племенной репродуктор породы «новозеландская белая».

Управляющая комплексом Рашида Яковлева рассказала, что кролики содержатся в нескольких залах. В одном из них находятся подсосные крольчата с матерями, в другом — молодняк на откорме. Отсаживают крольчат от матерей в возрасте около 35–42 дней, когда они набирают около 900 граммов. Самок после отъема переводят в чистый зал для дальнейшего окрола, используют искусственное осеменение.

Все корма привозные, без антибиотиков и гормонов роста. Для кормящих самок используют корм с повышенным содержанием протеина, а для откормочных — с пониженным. Комплекс прошел аудит и проверки.

Основная проблема, с которой сталкиваются производители, — отопление в осенне-зимний период. Газ привозной, его стоимость выросла вдвое. Несмотря на это, предприятие планирует реконструировать еще два зала. После завершения работ поголовье вырастет до 30 тысяч, а отгрузка на убой — до 15–17 тысяч голов в месяц. Сейчас ежемесячно на убой отправляют от семи до восьми тысяч кроликов — это примерно 20–22 тонны живого веса.