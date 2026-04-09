Встречу для педагогов Подмосковья провели в «Крокус Сити Океанариум»

8 апреля в Крокус Сити Океанариуме прошла встреча руководителей образовательных организаций и педагогов Московской области. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства образования Московской области и было направлено на знакомство с потенциалом океанариума как площадки для внеурочной деятельности и реализации образовательных проектов.

Океанариум — это уникальная возможность для естественно-научного и экологического просвещения школьников. Участники встречи посетили три тематические экспозиции: «Моря и океаны», «Реки и озера» и «Джунгли». Педагоги познакомились с редкими обитателями океанариума, включая акул, скатов, представителей фауны Амазонии и Байкала, а также тропическими растениями и птицами.

В ходе встречи обсуждались форматы внеурочной деятельности, организация групповых посещений для школьников и возможности сетевого взаимодействия. По итогам мероприятия участники отметили, что океанариум может служить эффективной образовательной средой для изучения биологии, географии и экологии. Команда Крокус Сити Океанариума подтвердила готовность к сотрудничеству с образовательными организациями региона.