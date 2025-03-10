Критерии оценки управляющих компаний утвердили в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области утвердило методику оценки деятельности управляющих организаций. Рейтинг обеспечит открытость для выбора перед собственниками. Результаты будут обновлять ежеквартально.

Среди основных показателей для оценки оказались:

организация работы в ЕДС;

отсутствие просроченной задолженности перед РСО и регоператорами;

полнота размещения информации в ГИС ЖКХ;

наличие аварийно-диспетчерской службы;

наличие общедомовых приборов учета.

Для каждого из критериев ввели коэффициенты веса с целью отражения значимости параметров. Оценку планируют проводить ежеквартально, а результаты публиковать на официальном сайте.

«Первый рейтинг будет представлен уже в апреле. С теми организациями, которые окажутся в «красной зоне», на территориях будут организованы встречи с участием инспекторского состава министерства для проработки проблемных аспектов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По словам ведомства, рейтинг обеспечит прозрачность выбора управляющей компании собственниками. Кроме того, муниципалитетам будет проще контролировать качество услуг и эффективность работы организаций.

Подробнее с методикой оценки можно ознакомиться на сайте.