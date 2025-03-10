Критерии оценки управляющих компаний утвердили в Подмосковье
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области утвердило методику оценки деятельности управляющих организаций. Рейтинг обеспечит открытость для выбора перед собственниками. Результаты будут обновлять ежеквартально.
Среди основных показателей для оценки оказались:
- организация работы в ЕДС;
- отсутствие просроченной задолженности перед РСО и регоператорами;
- полнота размещения информации в ГИС ЖКХ;
- наличие аварийно-диспетчерской службы;
- наличие общедомовых приборов учета.
Для каждого из критериев ввели коэффициенты веса с целью отражения значимости параметров. Оценку планируют проводить ежеквартально, а результаты публиковать на официальном сайте.
«Первый рейтинг будет представлен уже в апреле. С теми организациями, которые окажутся в «красной зоне», на территориях будут организованы встречи с участием инспекторского состава министерства для проработки проблемных аспектов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По словам ведомства, рейтинг обеспечит прозрачность выбора управляющей компании собственниками. Кроме того, муниципалитетам будет проще контролировать качество услуг и эффективность работы организаций.
Подробнее с методикой оценки можно ознакомиться на сайте.