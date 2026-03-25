Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова стала лучшей на Кубке Содружества

Подмосковная спортсменка Кристина Резцова получила главный трофей по результатам всех этапов Кубка Содружества по биатлону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За пять этапов соревнований Кристина завоевала семь наград. Она приняла участие в 12 стартах Кубка и набрала 1257 очков в общем зачете.

Резцова выиграла гонку преследования и масс-старт в Чайковском, была второй в спринте и масс-старте в Сочи. Также она заняла третьи места в масс-старте в Ханты-Мансийске, спринте в Чайковском и гонке преследования в Сочи.

По итогам сезона Кристина Резцова стала лидером общего зачета и в масс-стартах.

IV сезон Кубка Содружества по биатлону с участием национальных сборных России и Белоруссии стартовал 4 сентября 2025 года в Сочи и завершился 15 февраля 2026 года.

Финальный этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля, отменили из-за плохих погодных условий. Итоги сезона подвели по результатам прошедших соревнований.